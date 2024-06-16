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IKEA ストランドモン　ひとり掛けソファ
商品番号 S99418163034
商品名

IKEA ストランドモン　ひとり掛けソファ
ブランド名 イケア
特別価格 税込 13,011 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IKEAイケア　STRANDMONストランドモンウィングチェア,グラン/ボームスタードダークブラウンですひとり掛けソファ購入して1年、使用頻度は低いです。目立った汚れ傷はありません。商品代とIKEAの組み立てサービスで6万500円ほどでした商品説明心地よさに包まれたい？STRANDMON/ストランドモンウイングチェアは高い背もたれ、丸みのあるアームレスト、柔らかなライン、温かみのある布張りが特徴で、包み込まれるような座り心地です。トラディショナルな見た目と現代的な快適さが、たくさんの心地よいひとときを演出します高めの背もたれが首を心地よくサポート。ゆったりくつろげますこのウイングチェアは高い背もたれ、丸みのあるアームレスト、温かみのある布張りが特徴で、包み込まれるような座り心地です。このカバーは、柔らかな天然皮革の銀面革と、見た目と手ざわりが本革のような合成皮革を組み合わせています体にふれる面には柔らかく、なめらかで強度のある銀面革、グランを使用しているので、天然素材の風合いが楽しめます。そのほかの面は合成皮革のボームスタードを使っています。見た目と手ざわりは本革のようです保護コーティングを施しているBOMSTAD/ボームスタードは、軽くコーティングを施した革やコーティングなしの革よりも、日光や汚れ、液体、傷などへの耐久性に優れていますカラー···ブラウン主な張り地···人工皮革（合成皮革）機能···ハイバックタイプテイスト···アンティーク・クラシック、コースタル・海岸風、シンプル・ベーシック、西海岸・マリン風、北欧
http://narcologia.ru/goods/protein108234.html
http://narcologia.ru/goods/flight632228.html
http://narcologia.ru/goods/septet414119.html
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