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チューリップラウンドテーブル　韓国インテリアブラウン　70cm
商品番号 M83516721609
商品名

チューリップラウンドテーブル　韓国インテリアブラウン　70cm
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,940 円
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商品詳細

韓国インテリアチューリップラウンドテーブルカラー　　ホワイト　ブラウン　ブラックサイズ】（約）直径60/70/80cm×高さ73cmお値段7980円/8980円/11580円【材質】MDF鉄材フレーム【耐荷重】100kgまで・やわらかな曲線が美しい円形ダイニングテーブルです・明るいホワイトカラーがお部屋を明るく演出してくれます・複雑な工程や力作業がなく、女性一人でも簡単に組み立てられます・高強度で安定性の高いスチール脚を採用しています・ホルムアルデヒド拡散抑制、面取り加工などお子様のいるご家庭も安心してお使いいただけます【特長】ダイニングテーブル、丸テーブル、白、幅60/80cm、高さ73cm、組み立て簡単、お手入れ簡単、円形、スチール、MDF、ホワイト、省スペース、コンパクト、2人用、3人用、おしゃれ、北欧、一人暮らし、韓国インテリア、カフェテーブル、韓国、韓国インテリア
http://narcologia.ru/goods/stage703697.html
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