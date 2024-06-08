kokoroishi ソファ CHERO 心石 ココロイシ トラックファニチャー ...

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存在感がある、ボタン締めのソファ。お部屋を個性的にしたい、印象に残るソファが欲しいというあなたへ。腰掛けても十分な広さの肘は、たくさんの家族が集ると活躍します。長い脚はお掃除しやすく、お部屋の中で圧迫感が薄れます。インダストリアルなテイストのコーディネートにピッタリなソファです。皮のランクは最高級のKWになります。使用期間は約6年です。￼￼定期的にオイルを塗りメンテナンスをしてきました。傷や焼けがあるのでそれが構わない方よろしくお願いします。定価は60万以上しました。他のソファに買い替えたいため出品します。ソファ中央下の足が床に届いていませんが使用に問題はありません。購入時からなのかどうかは確認していないためわかりません。コメントよろしくお願いします。3人用です。トラックファニチャー