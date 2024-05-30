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【直接取引限定】マットレス シングルサイズ ゴクミン
商品番号 K78907182517
商品名

【直接取引限定】マットレス シングルサイズ ゴクミン
ブランド名 ゴクミン
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【こちらの商品は直接自宅に取りに来てくださる方限定となっています】1年程前に楽天で買ったマットレスポケットコイル極厚20cm高反発硬め1年程度使用カバーつけてたので本体の汚れはほぼないかと思いますアパート2階メゾネットなので家の中に階段ありますかなり重いので男性二人以上で来れる方定価二万円でした。名古屋市中川区八田駅から車で5分程度の自宅です#寝具#マットレス#高反発#GOKUMIN
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