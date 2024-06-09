◆お値下げ◆高級本革 オットマン付きトリプルソファ

今なら一部地域を除く一都三県自社配送無料です(*^^*)高級本革オットマン付きトリプルソファメーカー不明ですが購入当時約50万円◆サイズ(cm)横206縦92高さ75座面76座面までの高さ40オットマン横76縦60高さ40◆コンディション小傷多数あります流石本革！質がいいです！8枚目、9枚目オットマンになります写真たくさん撮りましたのでよーくご確認いただき中古であることをご理解の上ご購入ください神経質な方はご購入をお控えください引き取り場所は当社倉庫のある【横浜市中区】になります※配送は神奈川県及び東京都(一部を除く)は+￥5000〜￥10000でお運び致します。今なら半額！！！それ以外の一都三県もご相談頂ければ配送検討しますのでお気軽にご相談下さい。※一都三県以外はたのメル便での対応になる為ソファ25400円とオットマン5000円がかかります。全国何処でも同じですたのメル便をご利用の場合、一言お声掛け下さい。Iテイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風,アンティーク・クラシック,インダストリアル,エレガント,カントリー調,コースタル・海岸風,シャビーシック,シンプル・ベーシック,ナチュラル,ポップ・カジュアル,ミッドセンチュリー,モダン,レトロ・ミッドセンチュリー,西海岸・マリン風,姫系・フェミニン・ロマンチック,北欧,和風,その他カラー...ブラックサイズ...3～3.5人掛け（171～200cm）機能...その他クッション材...その他



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