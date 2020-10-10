GMGK33○Cassina / カッシーナ 302 ARGYLE アーガイル

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GMGK33○Cassina/カッシーナ302ARGYLEアーガイルハイバックチェアチャールズ・レニー・マッキントッシュモダン定価約31万展示品□□商品説明□□1898年にチャールズ・レニー・マッキントッシュによってティールームの中央テーブル用の椅子としてデザインされました「アーガイル」とは、そのティールームのあった街の名前です。ニューヨーク近代美術館にも所蔵されています。フレーム部分の塗装は黒で少し艶があり、高級感と重厚感が感じられます。座面の裏フレームあたりに「Cassina」のロゴとデザイナー名「C.R.Mackintosh」（チャールズ・レニー・マッキントッシュ）が書かれています。約:実寸サイズ（mm）w520×d480×h1370×sh460※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい