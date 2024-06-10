オットマン土台部分　70×70

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商品詳細
4年ほどまえに家具通販サイトflymeで購入したSIEVEというブランドのオットマン土台部分です。使わなくなったのでマットレスを処分したのですが、土台部分は木の風合いがとても良いのでもったいなく、出品に至りました。高さは約28センチです。
http://narcologia.ru/goods/moisture210669.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome198843.html
http://narcologia.ru/goods/influenza58993.html
オットマン folk／BR - 家具・インテリア通販 Re:CENO(リセノ)
オットマン ソファ スツール コンパクト 肘掛けなし ファブリック 布 ブルー 青 ナチュラル すのこ床 おしゃれ モダン テーパードレッグ 高反発 組み合わせ フレキシブルソファ 【ネオ/N-E-O】
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サンワダイレクト オットマン 足置き台 キャスター付き ブラック 100-SNC035
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スツール オットマン 収納スツール ベルベット 丸椅子 足置き チェア 化粧スツール 玄関スツール 耐荷重80KG リビング/玄関/化粧用
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lushroom スツール オットマン 1人掛け コーデュロイ ファブリック ソファー I字 ライトブルー グリーン ダークグレー 幅93cm
Stool Storage, Ottoman, Synthetic Leather, Trunk Type, Stool Box, Northern Europe, Chair, Black/Black
オットマン 足置き クロスレザー ポリエステル 四角 W 77cm × D ...
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North Orange イサム・ノグチ フリーフォーム ソファ オットマン セット デザイナーズ リプロダクト 1~2人掛け 幅 155cm ローソファ ファブリック 木製 天然木 ベージュ
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