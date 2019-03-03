ほぼ新品！　HIROSHIMA ヒロシマ　オットマン

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他にラウンジチェアも出品しております。展示品にて購入致しました。新品未使用状態でしたが、写真6枚目の背もたれ左側に塗装かけが見られます。こちらをご考慮いただいてご検討ください。他は新品同様と思います。下記は出品時の正規店金額となります。ご了承くださいませ。HIROSHIMAオットマンNo.4064-85-6050 ￥80,300（本体￥73,000）デザイナー深澤直人寸法W575×D395×H405×SH375mm主材ビーチ塗色EC-1マットブラック塗装ウレタン樹脂塗装張地素材 張地素材#4160ネイビーM-02SAGA細番手のモール糸を織りまぜた、肌触りの良い細やかな表情のファブリックです。数色の糸を組み合わせ、鮮やかで深みのあるカラーバリエーションをそろえています。重量5.0kg特徴···完成品テイスト···北欧風主な素材···木