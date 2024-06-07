イッタラ　ティーマ　ネイビー　ホワイト　まとめ

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商品詳細
イッタラ ティーマ ネイビー 262枚欠けはありませんが、中古品のため使用上の小傷あり。ホワイト、ブラックの色違いも使用していましたが、個人的にネイビーが1番料理が映えるカラーでした。箱はありません。気になる方は、ご購入をお控え下さい。
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