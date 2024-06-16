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陶香　長皿　5枚セット　陶器　長角皿　和食器
商品番号 C26113947093
商品名

陶香　長皿　5枚セット　陶器　長角皿　和食器
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陶香　長皿　5枚セットどっしりと重めのお皿になります。1枚だけ、1カ所黒い傷のようなものがあります（写真7枚目参照）未使用品なので初期不良だと思われます。焼き魚、お刺身、卵焼きなど幅広く使えると思います。サイズ28×12㎝#陶香#長皿#長角皿#陶器#和食器
http://narcologia.ru/goods/voiceless313559.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador752706.html
http://narcologia.ru/goods/competitive345681.html

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