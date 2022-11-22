ヨット、モーターボートの雑誌 Kazi (舵) 2022年 07月号 [外洋を航く長距離航海者たち] 堀江謙一 白石康次郎 辛坊治郎 鈴木晶友 長尾専一 恒見泰雄 山田幸一 夜間航海 沖縄東海レース 外洋ダブルス 舵杯 尾崎香代 クレセント ノルウェー ニッポンカップ ベネトウ サンシーカー ...