引き渡し可　アデペシュ　バーチェアー　インダストリアル スクリュースツール

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商品詳細
セレクトショップの実店舗のディスプレイのため使っていたものです。閉店のため出品いたします。ダメージ加工が施されたスチール素材のスツール。座面は昇降式のため、テーブルやカウンターの高さに合わせて調整が可能です。スチール×ダメージというハードなテイストはインテリアのアクセントになります。サイズ幅43cm奥行43cm高さ70〜84cm座面サイズ：直径30cm素材スチールその他昇降式チェア、椅子、ヴィンテージ、インダストリアル、シルバー、ダイニング。
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