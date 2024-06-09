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引き渡し可　アデペシュ　バーチェアー　インダストリアル スクリュースツール
商品番号 V29981180062
商品名

引き渡し可　アデペシュ　バーチェアー　インダストリアル スクリュースツール
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 5,871 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレクトショップの実店舗のディスプレイのため使っていたものです。閉店のため出品いたします。ダメージ加工が施されたスチール素材のスツール。座面は昇降式のため、テーブルやカウンターの高さに合わせて調整が可能です。スチール×ダメージというハードなテイストはインテリアのアクセントになります。サイズ幅43cm奥行43cm高さ70〜84cm座面サイズ：直径30cm素材スチールその他昇降式チェア、椅子、ヴィンテージ、インダストリアル、シルバー、ダイニング。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis132144.html
http://narcologia.ru/goods/recommended715790.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy712753.html
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