ディズニー 40周年 タンブラー\u0026コースター

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カラー···ピンクグラス/カップ/酒器···タンブラー素材···陶磁器(セラミック)ディズニー40周年タンブラー\u0026コースターいただきものの新品未使用、写真を撮る為のみ開封しました。可愛く使い勝手が良さそうですが、既にお気に入りのタンブラーがあり使用予定がない為、お譲りします。