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ディズニー 40周年 タンブラー\u0026コースター
商品番号 R28882545585
商品名

ディズニー 40周年 タンブラー\u0026コースター
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンクグラス/カップ/酒器···タンブラー素材···陶磁器(セラミック)ディズニー40周年タンブラー\u0026コースターいただきものの新品未使用、写真を撮る為のみ開封しました。可愛く使い勝手が良さそうですが、既にお気に入りのタンブラーがあり使用予定がない為、お譲りします。
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