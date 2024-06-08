スターバックス ★ コールドカップタンブラー ピーチフルパラダイス

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★予めご了承ください★・早い者勝ち！別の方と交渉中やコメントを頂いている最中でも、先にご購入頂いた方を優先させて頂きます。・専用ページをお作りした場合でも、別の方が先にご購入した場合はそちらが優先になります。・スタバタンブラーꔰꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꗥꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔰホイップリッドコールドカップタンブラーピーチフルパラダイス473mlホイップをイメージしたリッドが目を引くタンブラーピーチをメインにプールの中をゆらゆら泳ぐような人々を描いた遊び心のあるデザインです。※１個の価格です。・新品未使用・473ml・サイズ(幅×奥行き×高さ)ストロー有:10.4x10.4x23.5cm・プラスチック製タンブラー・スタバ正規品(偽物は取り扱いしません。)・その他：商品の性質上、細かな擦れ等がある場合があります。・カメラやPCの環境、光の加減等で多少商品写真色の違いがある場合がございます。#Starbucks#スターバックス#スタバ#タンブラー#マグ#韓国#中国#台湾#日本未発売#海外限定品a994