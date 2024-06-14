ニトリ オットマン グレー ファブリック 幅98cm 布張り カジュアル

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商品詳細
■ニトリオットマン■サイズ：幅51×奥行98×高さ33㎝数年前に布張りカジュアルソファとオットマンのセット(22,000円程)で購入したものですが、オットマンのみの出品になります。脚は取り外した状態で発送させていただきます。カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック
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