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ニトリ オットマン グレー ファブリック 幅98cm 布張り カジュアル
商品番号 L50196520892
商品名

ニトリ オットマン グレー ファブリック 幅98cm 布張り カジュアル
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ニトリオットマン■サイズ：幅51×奥行98×高さ33㎝数年前に布張りカジュアルソファとオットマンのセット(22,000円程)で購入したものですが、オットマンのみの出品になります。脚は取り外した状態で発送させていただきます。カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/septet855419.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly102284.html
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