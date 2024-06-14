MOGU パウダーMAX グリーンカラー



MOGU パウダーマックス インナー・カバーセット グリーン MOGU 横650mm×縦1720mm×奥行450mm



パウダーMAXグリーン(ＭＯＧＵ)の商品詳細ページ｜【九州】イオン ...



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ビーズクッションでおなじみのMOGUのパウダーMAXです！購入したものの、子供が生まれ使うことがなく、使用頻度は10回もなく綺麗なのですが、写真2枚目、3枚目にのせていますが、ヘアオイルがついてしまいました。そちらご了承の上での購入をお願いしますm(__)m気になる方はカバーだけオンラインなどでの購入が可能ですのでご自身で変更してください^_^サイズなどは全て写真にのっております。千葉県千葉市までとりにきていただける方限定です。25000円から5000円値下げしました(^^)#ビーズクッション#MOGU#パウダーMAX#ソファ#ビーズソファ