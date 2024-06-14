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MOGU パウダーMAX グリーンカラー
商品番号 A48106605580
商品名

MOGU パウダーMAX グリーンカラー
ブランド名 モグ
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビーズクッションでおなじみのMOGUのパウダーMAXです！購入したものの、子供が生まれ使うことがなく、使用頻度は10回もなく綺麗なのですが、写真2枚目、3枚目にのせていますが、ヘアオイルがついてしまいました。そちらご了承の上での購入をお願いしますm(__)m気になる方はカバーだけオンラインなどでの購入が可能ですのでご自身で変更してください^_^サイズなどは全て写真にのっております。千葉県千葉市までとりにきていただける方限定です。25000円から5000円値下げしました(^^)#ビーズクッション#MOGU#パウダーMAX#ソファ#ビーズソファ
http://narcologia.ru/goods/influenza293393.html
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