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イマン 　ポーレット　ミニホーローコランダー
商品番号 A37584705091
商品名

イマン 　ポーレット　ミニホーローコランダー
ブランド名 イマン
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます。イマン・ポーレット・コランダーのご紹介です。★商品説明サイズ　直径21㎝　25㎝(取って含む)高さ10㎝　底直径10.5㎝素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。未使用で棚に飾っていました。少し経年によるサビがありますイマンのホーロー製品の特質をご理解のうえご検討をお願いいたします。イマンの特性、中古品にご理解頂ける方どうぞよろしくお願いします。完璧な物をお求めの方、神経質な方は、ご購入をご遠慮ください。値下げ交渉ご遠慮ください。
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