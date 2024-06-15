イマン 　ポーレット　ミニホーローコランダー

ご覧いただきまして、ありがとうございます。イマン・ポーレット・コランダーのご紹介です。★商品説明サイズ 直径21㎝ 25㎝(取って含む)高さ10㎝ 底直径10.5㎝素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。未使用で棚に飾っていました。少し経年によるサビがありますイマンのホーロー製品の特質をご理解のうえご検討をお願いいたします。イマンの特性、中古品にご理解頂ける方どうぞよろしくお願いします。完璧な物をお求めの方、神経質な方は、ご購入をご遠慮ください。値下げ交渉ご遠慮ください。



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