英国アンティーク木製スツール/椅子イス/チェア/花台/飾り棚(79-185)



イギリス アンティーク スツール 木製椅子 飾り台 花台 インテリア 家具「シンプルデザイン」T-875



英国アンティーク◇木製スツール/丸イス椅子/チェア/花台/飾り棚 ...



英国アンティーク◇木製スツール/丸イス椅子/チェア/花台/飾り棚 ...



英国アンティーク◇木製スツール/丸イス椅子/チェア/花台/飾り棚 ...



イギリス アンティーク スツール 木製椅子 カントリー 無垢材 英国 家具「花台にも」V-526



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英国アンティーク木製スツール/丸イス椅子/チェア/花台/飾り棚(78-312 ...



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英国アンティーク木製チャペルチェア/ダイニングイス椅子/飾り棚(76 ...



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イギリスの田舎で見つけた古木のスツールです。1940年代頃。オーク材。経年による木部の剥がれがシャビーシックなスツール。お部屋の片隅に置くだけで素敵な雰囲気作りが楽しめそう。もちろん椅子として玄関で靴を履く際の腰掛として利用したり、お花を飾る台にしても。色んなところで活躍してくれそうですね。アンティークチェアの良さは、修復を重ね、時代を経てきた情緒を感じられる点ではないでしょうか。直せば直すほど、前以上に愛着が沸いてくるのは間違いありません。ショップのディスプレイ小物としてのご利用はもちろん、日常空間でアンティーク家具と組み合わせてヨーロッパの映画や、インテリア雑誌に出てくるようなワンシーンを作り出すのも楽しそうですね。また、モダンな家具との組み合わせもおもしろそうです。経年劣化による汚れ、キズ、錆び、ワレ、剥げ、染み等ございます。その点をご理解の上でご購入をお願いいたします。○サイズ○H:約29cm×W:約26cm×D:約23cm※多少の誤差は悪しからずご了承ください。