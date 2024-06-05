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- 箔一 本金箔ボウル3点セット 箸1膳付
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商品詳細
箔一 ボウル3点セット 箸1膳付素材:樹脂、本金箔サイズ:【大】直径約28センチ×高さ約9.5センチ【中】直径約21.5センチ×高さ約7.5センチ【小】直径約15.5センチ×高さ約5.5センチ気軽に使えながらも、金箔の花模様の美しさが食卓を華やかにする￼万能ボウル3点です
http://narcologia.ru/goods/plaque419307.html
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