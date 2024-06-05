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箔一　本金箔ボウル3点セット　箸1膳付
商品番号 R61447000568
商品名

箔一　本金箔ボウル3点セット　箸1膳付
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箔一　ボウル3点セット　箸1膳付素材:樹脂、本金箔サイズ:【大】直径約28センチ×高さ約9.5センチ【中】直径約21.5センチ×高さ約7.5センチ【小】直径約15.5センチ×高さ約5.5センチ気軽に使えながらも、金箔の花模様の美しさが食卓を華やかにする￼万能ボウル3点です
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