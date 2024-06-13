ヴィンテージ　テーブルクロス　大判

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更にお値下げしました！1950年代のヴィンテージのシックなテーブルクロスです。アメリカのアンティークショップでコレクションとして購入し未使用です。昔から欧米では、テーブルクロスは食卓に欠かせないとても大切な物として使われ、パンなどをその上に置いてプレートの様に使われていましたので、シミなどがあります、ヴィンテージのクロスは色や柄が華やかで可愛いらしい柄で日本では入手が難しい物です。生地についての詳細は不明ですが、麻叉は綿麻の様な風合いです。ほつれは無く、シミが一カ所ありますが、染み抜きで落ちる物かもしれません。165cmx130cmプロフィールをご一読頂き、ヴィンテージ、アンティークご理解頂いた方のみご購入をお願い致します。神経質な方はご購入をお控え下さい。ヴィンテージやアンティーク#ファイヤーキング にも合いますのでお勧めです。#シャビーシック#ヴィンテージリネン#アンティークリネン#アメリカン雑貨#ヴィンテージ雑貨#アンティーク