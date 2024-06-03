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ミッドセンチュリー古家具◾️maruni マルニ家具 スツール/ オットマン
商品番号 M64840895155
商品名

ミッドセンチュリー古家具◾️maruni マルニ家具 スツール/ オットマン
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミッドセンチュリー古家具maruniオールドマルニ黒ブラックビニールレザースツール/オットマンしっかりとした造りの角型スツールややスレがありますが座面のダメージはありませんクッション製もあり安定感のある座り心地ですサイズW52cmD39cmH38cmくらい◾️送料無料#その他の家具出品中am#その他インテリア、雑貨出品am椅子イスチェア古雑貨古家具古道具古民家ミッドセンチュリーカリモクkarimoku天童木工秋田木工レトロモダンインテリアディスプレイ雑貨小物アンティークガーデニングブロカント葡萄木通通草蔓蘿籐ラタン蚤の市シャビーアイアンドライフラワーデミジョンボトルかご籠カゴバスケットビンテージヴィンテージ
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