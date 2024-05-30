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ビレロイボッホ　シエナ　サーモン大理石柄　ボウルセット　2個
商品番号 F81298441402
商品名

ビレロイボッホ　シエナ　サーモン大理石柄　ボウルセット　2個
ブランド名 ビレロイアンドボッホ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビレロイボッホ　Sienaシエナシリーズのボウル　2個セットになります。Sienaシリーズは、サーモン色のマーブル大理石柄が特徴です。スープやサラダ、フルーツ、シリアルなどに使える器です。トマト鍋やレモン鍋などの洋風鍋にも合うと思います♡白色のビレロイの食器とテーブルに並べると差し色になり食卓が華やかになります。サイズ直径12センチ　高さ5センチ誤差ご了承ください。Sienaシリーズは現在廃盤になっていますので、お探しの方いかがでしょうか。未使用のまま食器棚に保管しておりましたので、キレイな状態かと思いますが、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみお願い致します。また出品に際してアルコール拭きしました。手元複数ございますので、数量の変更がございましたらお気軽にコメントください。専用箱はございませんので、段ボールにいれて新聞紙とプチプチで梱包して発送致します。ロイヤルコペンハーゲン　ウェッジウッド　リチャードジノリロイヤルウースター　ティファニー　ミントン　洋食器　プレート　皿Villeroy\u0026BochSienacerealBowlItisSalmonMarblepattern.Itisnew.Conditionisexcellent.Nooriginalbox.9pcsonhand.
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