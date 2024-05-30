ビレロイボッホ　シエナ　サーモン大理石柄　ボウルセット　2個

ビレロイボッホ Sienaシエナシリーズのボウル 2個セットになります。Sienaシリーズは、サーモン色のマーブル大理石柄が特徴です。スープやサラダ、フルーツ、シリアルなどに使える器です。トマト鍋やレモン鍋などの洋風鍋にも合うと思います♡白色のビレロイの食器とテーブルに並べると差し色になり食卓が華やかになります。サイズ直径12センチ 高さ5センチ誤差ご了承ください。Sienaシリーズは現在廃盤になっていますので、お探しの方いかがでしょうか。未使用のまま食器棚に保管しておりましたので、キレイな状態かと思いますが、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみお願い致します。また出品に際してアルコール拭きしました。手元複数ございますので、数量の変更がございましたらお気軽にコメントください。専用箱はございませんので、段ボールにいれて新聞紙とプチプチで梱包して発送致します。ロイヤルコペンハーゲン ウェッジウッド リチャードジノリロイヤルウースター ティファニー ミントン 洋食器 プレート 皿Villeroy\u0026BochSienacerealBowlItisSalmonMarblepattern.Itisnew.Conditionisexcellent.Nooriginalbox.9pcsonhand.



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