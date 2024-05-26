電動リクライニングソファ SISTA マツエク アイラッシュ



電動ラウンジチェア SISTA(ホワイト) | まつげエクステ商材の松風



最高級 メルカニ太郎様用SISTA-シスタ-電動リクライニングチェア ...



EYELASH GARAGE】電動ラウンジチェア SISTA-シスタ-ダークブラウンの卸 ...



SISTA/リクライニングソファ/マツエク/ネイル | labiela.com



SISTA/リクライニングソファ/マツエク/ネイル | labiela.com



2023年最新】リクライニングチェア ネイルサロンの人気アイテム - メルカリ



SISTA/リクライニングソファ/マツエク/ネイル | labiela.com



EYELASH GARAGE（アイラッシュガレージ）のリクライニングチェア ...



電動ラウンジチェア SHIFFON（シフォン）ホワイトの卸・通販 | アイ ...



マッエク1人掛けリクライニングソファー-



SISTA/リクライニングソファ/マツエク/ネイル | labiela.com



電動ラウンジチェア SISTA(ホワイト) | まつげエクステ商材の松風



アイラッシュ・ネイル開業[SISTA]３点セット（スマートトレー）の卸 ...



低価格マツエクソファといえば？安いのにハイクオリティな人気の施術用 ...



EYELASH GARAGE（アイラッシュガレージ）のリクライニングチェア ...

電動ラウンジチェアSISTAシスタダークブラウンビューティーガレージにて¥58,080で購入半年使用主な張り地···人工皮革（合成皮革）ソファサイズ···1人掛け機能···電動リクライニング施術に快適な座面高を追求施術者とお客様どちらにも優しい電動ラウンジチェア施術しやすい高さや角度にこだわって生まれた電動ラウンジチェア『SISTA』（シスタ）。施術のしやすさはもちろん、お客様の快適さも追求しました。カラーは清潔感のあるホワイトと、落ち着きのあるダークブラウンの2色。施術がしやすく、お客様にとっては座りやすい、アイラッシュサロンには必要不可欠なアイテムです。座面高が66cmと高いので、エステサロンのフェイシャルトリートメント時や、ネイルサロンのフットメニュー時にもおすすめです。【開発ポイント】フラット状態にしたときのお客様の頭部の角度にこだわりました。施術しやすい角度とお客様が快適な角度を何度も調節しました。【コンパクトサイズ】幅75cmとコンパクトなので、省スペースなサロンなどでも使用可能。スペースの限られたプライベートサロンにも最適です。【電動リクライニング】わずらわしいリクライニング操作がボタン一つで簡単に行えます。リクライニングは165°とフラットに近く、施術しやすい角度です。