海外ディズニー限定 マグカップ シリコン コースター WDW 50th

アメリカショップディズニーにて購入。未開封品です。お土産に買ったものが余って２つあるので、２つ同時にご購入の場合、気持ちお値引き致しますので、購入前にコメントください未使用未開封ですが、素人保管のため外箱の傷等気になる方はご遠慮ください。容量約350mlマグ大きさ高さ約10cm幅14cmマグセラミックコースターシリコン製、フィギュア部PVCマグ電子レンジ、食洗機対応コースター電子レンジ、食洗機使用不可#ジェロッドマルヤマ#jerrodmaruyama#disney#usdisney#ディズニーワールド#waltdisneyworld#限定#ディズニー#wdw#ウォルトディズニーワールド#カリフォルニアディズニー#アメリカ#ダンボ#ドナルド#スタバ#starbucks#50周年



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