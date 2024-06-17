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ニトリ1人掛け電動本革リクライニングソファ
商品番号 C39696016064
商品名

ニトリ1人掛け電動本革リクライニングソファ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 15,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリ1人掛けソファ、電動リクライニングで背面が斜めに傾き、足元はフラットになり座り心地も良く居眠りしてしまう程です。カラー(画像)は黒っぽく見えますが、若干茶の入っている黒に近いダークブラウンです。某オークションで購入後、1年程使用しましたが違うソファを購入したため、物置きに保管していました。年式は不明で、取扱説明書などはありません。革の状態ですが、大きなスレ、穴あき等も無く比較的綺麗かと思いますが、使用感などは画像を見てのご判断でお願いします。リクライニング動作は確認済みで問題ありません。喫煙者、ペットはおりません。あくまで中古品である事をご理解のうえ、神経質な方のご購入はご遠慮ください。発送は画像の状態で、梱包配送たのメル便にて発送します。送料等の関係もありますので、お値引きはご遠慮願います。ソファサイズ…1人掛け機能…電動リクライニング主な張り地…天然皮革(本革)カラー…ダークブラウンサイズ…幅85×奥行90(90-160)×高さ100(85-100)cm　＊素人採寸
http://narcologia.ru/goods/tenet511963.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce366755.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral165032.html
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