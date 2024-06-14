骨董品 輪島塗 菓子椀 十人前

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長年実家の押入れで保管されていたものです。擦れ、小傷、小さなへこみなどはありますが、古い物の割には目立ったダメージはなく、綺麗に保存されておりました。骨董品の好きな方に購入していただけると嬉しいです。写真画像と実物は光の加減で若干の違いがある場合があります。【サイズ】お椀直径約13cm高さ約8cm(蓋付)※素人採寸です。誤差はご容赦ください。骨董品輪島塗菓子椀十客内黒外春慶塗、寳袋金模様