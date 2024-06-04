常滑焼　サラダボール　スープボールセット

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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)素材···その他サラダボール 直径20センチ 深さ7センチスープボール 直径10センチ 深さ5．5センチ商品の抱き合わせの販売のため、お箱がご用意できません。ご了承ください。深みのあるブラウンで焼き物特有の温かさがある食器になりますバラ売りも承ります
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