テラヘルツ 原石 N971

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テラヘルツの原石テラヘルツとは、テラヘルツ波と言われる遠赤外線領域の1秒間におよそ1兆回の分子振動する周波数を放つ人工の鉱石です。こちらのテラヘルツはお風呂の中に入れて使用したり、寝室の枕元などに置物として置いて使用するのも効果的です。テラヘルツは、健康のサポート、細胞の活性化の石と言われているので、健康増進したい方や、身体が凝りやすい方、若々しくありたいと思う方におすすめです。健康ストーンということから、プレゼントにも人気で家族や友人に贈られる方も多いです。卸販売、大量買付、OEM開発など、ビジネス相談にも対応しております、お気軽にお問い合わせください。#天然石#パワーストーン#道神堂