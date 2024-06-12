Dunoon ダヌーン　マグカップ　Red Campion レッドキャンピオン

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商品詳細
DunoonダヌーンマグカップRedCampionレッドキャンピオン柄白地に、ナデシコ科の植物、レッドキャンピオンをメインに、華やかなお花畑が描かれた美しいデザインのマグカップです。薄くて軽く、持ち手の曲線や、お花の色使いなどがとてもエレガントな印象のお品です。サイズは口径 約7.5cm持ち手を含む横幅 約10cm高さ 約10cmです。カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···マグカップ素材···陶磁器(セラミック)底面に多少のスレ汚れはございますが、特に気になる大きなダメージは見当たりませんでした。中古品・保管品であることをご理解いただきご購入お願いします。よろしければプロフィールご一読いただき、他の出品物もご覧いただければ幸いです。同梱でおまとめ割も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。他にも食器類を出品しております。#ちえ_食器こちらからご覧いただけます♪
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