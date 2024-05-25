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値下げ昭和レトロ赤ポスト★100年続く金物屋購入　ビンテージポスト鍵付き
商品番号 K57365019606
商品名

値下げ昭和レトロ赤ポスト★100年続く金物屋購入　ビンテージポスト鍵付き
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。神経質な方ご遠慮下さい高さ30横17.5奥行き6コンパクトサイズでインテリアとしても可愛いです。香川県の100年以上続く金物屋さんで一目惚れしましたDIYでキーケースにする予定でしたが中々時間がとれず思い切って出品します。50年はたってるんじゃないか?と言ってました。奥から新しいものを出してくれたので目立つ傷などは見当たりません取り付けネジ　鍵付きです。コカコーラレッドテイスト...北欧,アンティーク,レトロ,西海岸・マリン風,その他主な素材...スチール壁飾りの種類...その他置物...その他ビンテージ赤ポストレトロ赤ポストビンテージキーボックス昭和レトロ赤ポスト
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