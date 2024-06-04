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lladro リヤドロ woman with scarf 5024
商品番号 E75628289995
商品名

lladro リヤドロ woman with scarf 5024
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 6,468 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リヤドロlladroリアドロwomanwithscarf種類···フィギュリン素材···陶器・磁器1985年廃版Ｎｏ．5024大きさ高さ約22cm横約9cm奥行き約11cmきれいな状態ですが、中古品である事をご理解お願い致します。元箱はありませんよろしくお願いします。#リヤドロ
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