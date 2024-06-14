converse オブジェ

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販促用の非売品になります。靴と違って、同じ物には滅多に出会えませんので、この機会にどうぞ。サイズ縦15cm横15cm奥行2.5cmconverse等のスニーカーを集められている方いかがでしょうか。メルカリルールの専用等は対応しませんので、早い者勝ちでお願いします。#コンバースオールスター#converseallstar#chucktaylor#onestar#used#vintage#オブジェ