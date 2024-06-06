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ヴェネツィアン　ガラス　murano glass vase vintage
商品番号 U27219131516
商品名

ヴェネツィアン　ガラス　murano glass vase vintage
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 44,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☺︎_____________________________一輪挿。古いものです。シール剥がして、わたしが捨ててしまいました。ごめんなさい。_____________________________不明な点がございましたら、コメント欄にてお気軽にお声掛け下さい。#murano#ガラス　#ムラーノ　#ヴェネツィア#ヴィンテージ　#花瓶　#火器　#シンプル　#ナチュラル　#昭和レトロ　#イタリア
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