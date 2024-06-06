ヴェネツィアン　ガラス　murano glass vase vintage

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☺︎_____________________________一輪挿。古いものです。シール剥がして、わたしが捨ててしまいました。ごめんなさい。_____________________________不明な点がございましたら、コメント欄にてお気軽にお声掛け下さい。#murano#ガラス #ムラーノ #ヴェネツィア#ヴィンテージ #花瓶 #火器 #シンプル #ナチュラル #昭和レトロ #イタリア
http://narcologia.ru/goods/housekeeper457109.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle860525.html
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