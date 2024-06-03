ポンピドゥ　カエルの貯金箱

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今、ヨーロッパで大人気のポンピドゥ。斬新なデザイン色使いは、なかなか日本ではお目にかかれません。実用とインテリアを兼ねた素敵な貯金箱です。お部屋に置くだけでテンションUP間違いなし！！カエルは、世界共通の幸福のシンボル！！お誕生日や開店お祝い新築お祝いなどに縁起物の贈り物としても人気です！！サイズ H約14cm×W約14cm×D約18cm王冠の色ムラは、元々の風合いです。輸入商品の為、底の部分に多少の擦れ等がございます。素材 陶器梱包 緩衝材のプチプチでしっかり梱包させていただきます。#ポンピドゥ#カエル#カエル雑貨#カエル置物#貯金箱#インテリア雑貨#オシャレ小物#バースデープレゼント#開店お祝い#新築お祝い#ハート柄