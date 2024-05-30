ゲーベル フンメル人形 リトルチェリストLittle Cellist

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ご覧いただきましてありがとうございます(^^)こちらは陶器でできたドイツ・ゲーベル社のフンメル人形です。GoebelHummelFigurineLittleCellist89/1TMK5「ゲーベル・フンメル人形リトルチェリスト」チェロ（バイオリン）を背負ってどこかへ向かっている様子の男の子。節目がちな表情がなんともいえない可愛いらしいお顔のドールです。非常に良い状態です(^^)フンメル人形は職人さんによるひとつひとつ手作りのドールです。そのため世界にひとつしかない人形となっており、世界中にコレクターがいるほど愛されております(^^)今では生産されていないとても貴重なフンメル人形です。ぜひコレクションにご検討ください♪○サイズ高さ約14センチ横幅（台座部分）約7.5センチ奥行き（台座部分）約5センチ○発送方法厳重にプチプチと緩衝材に包み、ダンボールに入れて発送いたします。※こちらの人形はビンテージ品となります。キズ、汚れ等ある場合がございますので、写真をよく確認いただいた上で購入でお願い致します。この他にもフンメル人形をいくつか出品しております(^^)#adgjptフンメル人形よろしければこちらをご覧ください♪