

ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット



ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット

リトルマーメイドのアクセサリー置きです✩.*˚ピンクのサンゴの様な上にフランダーがいて下にアリエルがいます。フランダーの下に磁石がついていて、ピアスやネックレスなどをつけれます。ネックレスをつけるとそれもまたアートのようになり可愛さが増します。セトクラフトなので作りもしっかりしているので、アクセサリーなどつけずこのまま飾っても素敵です。購入後永らく飾っていたのでスレや経年劣化などあります。ネックレスはつきません。素人検品、素人保管の為、他に見落とし等あるかもしれません。気になる方のご購入は絶対に御遠慮くださいm(__)m縦約12.5センチ横約10センチ素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいm(__)m