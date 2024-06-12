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ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット
商品番号 O22544446458
商品名

ディズニー SETO CRAFT 希少 レア 貴重 インテリア 映画 マグネット
ブランド名 セトクラフト
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リトルマーメイドのアクセサリー置きです✩.*˚ピンクのサンゴの様な上にフランダーがいて下にアリエルがいます。フランダーの下に磁石がついていて、ピアスやネックレスなどをつけれます。ネックレスをつけるとそれもまたアートのようになり可愛さが増します。セトクラフトなので作りもしっかりしているので、アクセサリーなどつけずこのまま飾っても素敵です。購入後永らく飾っていたのでスレや経年劣化などあります。ネックレスはつきません。素人検品、素人保管の為、他に見落とし等あるかもしれません。気になる方のご購入は絶対に御遠慮くださいm(__)m縦約12.5センチ横約10センチ素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいm(__)m
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