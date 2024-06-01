HERMES エルメス 靴べら シューホーン

閲覧頂きありがとうございます。こちらはHERMESの靴べらになります。購入しましたが引越しに伴う断捨離の関係で、こちらを出品致しました。喫煙者のいる部屋に置いていたため箱に煙草の匂いがついております。こちらは中古品の為、ご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。目立つ傷はお写真でご確認願います。なお、神経質な方はご購入をお控えください。確実正規品となります。その他質問等ございましたらお気軽にコメントお待ちしております。



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