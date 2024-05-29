HOYA クリスタルガラス オブジェ 佐々文夫

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佐々文夫デザイン/HOYAクリスタル/ふくろうオーナメント２セット ... 佐々文夫デザイン/HOYAクリスタル/ふくろうオーナメント２セット ...



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HOYAクリスタル ショットグラス 廃盤品 佐々文夫 セット 限定価格 49.0 ... HOYAクリスタル ショットグラス 廃盤品 佐々文夫 セット 限定価格 49.0 ...

ご覧いただきありがとうございます！★お値下げについては、プロフをご確認ください。～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・#Masaショップ#小物はコチラ～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・商品︰HOYAiittalaMURANOクリスタルガラスデザインオブジェおしゃれインテリア工芸品ムラノアンティーク置物ショーケースの中で大切に飾っていましたが、地震で落下してしまい、買い換えたため出品します。状態︰遠目には綺麗な輝きでとても存在感を感じる印象です。ただ、写真9,10枚目のとおり、上部や側面に小さめな打痕、下部に大きめな割れがあります。その他、底部などに目立たない微細なキズはありますが、ホコリと見間違える程度かと思います。完璧を求める方や、神経質な方はご購入をお控えください。サイズ︰高さ約21cm素人採寸のため目安です。よろしくお願いします。佐々文夫（ささふみお）1924―2000建築的なエッジを結晶化させた、光学と屈折技法のマエストロ。HOYA株式会社プロダクトデザイナー 1958年：BULLUSELS万国博にてクリスタルガラス製品グランプリ受賞1978年：第6回国井喜多郎産業工芸賞受賞1979年：NEWGLASS展（コーニング美術館USA）1988年：ARTEMVIDROJAPAO展（サンパウロ美術館BRZ）#保谷クリスタル#オブジェ#モニュメント#現代アート#現代美術#ガラス工芸#クリスタル#アンティーク#夫婦#iittala#Noritake#王室#カガミクリスタル#骨董品#MURANO#日曜日美術館#新美の巨人たち#サンルイ#ロブマイヤー