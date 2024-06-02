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- 南部鉄器 元祖鈴木主善堂「馬」置物 ③
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商品詳細
❰内容❱51年以上前(昭和47年・1972年)の作品(元祖鈴木主善堂より)南部鉄器元祖鈴木主喜堂・400年の老舗で作られた物です。事務用品メーカーの「CARL」デザイナーの作品です。イベントの記念品だと聞いています。(作者は馬が大好きな方だったとのことです)❰商品❱南部鉄「馬」※濃い茶色 (多少色は異なります)タテ約95㎜×ヨコ110㎜(203g)①【主善堂南部鉄馬】ビニール袋に入った状態で箱(写真確認)に収められています。 ※プチプチ等を入れて発送させて頂きます。②【しおり】経年により薄い黄ばみ。③【箱】(写真確認) 箱に汚れありホチキスに錆などがあります。※箱が不必要な場合コメント下さい。※『かなり古い物』です商品写真で確認お願いいたします。「馬」状態は良いと思います。◎運気が上りパワーが出そうな「馬」の置物です(^_^)v❰検索❱#南部鉄器 #主善堂 #インテリア #栓抜き #プルタブ #昭和 #昭和の道具 #レトロ #競馬 #カール事務器 #白馬 #南部鉄
http://narcologia.ru/goods/troupe697411.html
http://narcologia.ru/goods/encourage667472.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei587871.html
元祖鈴木主善堂 南部鉄器「馬」置物 【３個セット】-
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南部鉄器 鉄瓶 南部鉄瓶元祖 鈴木主善堂 レトロ ビンテージ ...
鈴木主善堂 | 盛岡手づくり村
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鈴木主善堂 - SUZUKISHUZENDO
南部鉄 鉄瓶 鈴木主善堂 www.krzysztofbialy.com
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元祖鈴木主善堂 南部鉄器「馬」置物 【３個セット】-
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