Herend・ヘレンド・ベビーシューズ・オブジェ・置物・小物入れ

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ご覧頂きありがとうございます。未使用・保管品ヘレンドベビーシューズオブジェ小物入れです。元箱に入れたまま暗所に保管しておりました。size幅→11㎝×4,5㎝、高さ→5,3㎝採寸につきまして、多少の誤差はご了承下さいませ。大切に守り続けている手描き、手作りの伝統と確かな技術素晴らしい逸品です。ひとつひとつ心を込めて制作されている芸術性の真髄です。発送に関しまして、リサイクル資材にて丁寧に梱包しお送りさせて頂きます。自宅保管品にご理解頂きご納得の上、よろしくお願い致します。