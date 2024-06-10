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メキシコ ウッドカービング 鹿 民芸 民藝 古道具 アンティーク ビンテージ
商品番号 C81371458801
商品名

メキシコ ウッドカービング 鹿 民芸 民藝 古道具 アンティーク ビンテージ
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メキシコのウッドカービングです。鹿とのことで求めました。浅学のため詳細は分かりかねますが、おそらくアニリンではなく、水彩など別の塗料かと存じます。ただ、作り込まれていない作風や脚のライン、裏面のナンバリングなどを見るにそう最近の作品でもないようです。ビンテージということで手にしたものではあります。多少の汚れ、角部分に割れなどございます。神経質な方はお控えください。サイズ(cm)幅23高さ14.5※素人採寸
http://narcologia.ru/goods/scissoring358396.html
http://narcologia.ru/goods/organization164462.html
http://narcologia.ru/goods/recommended893690.html
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