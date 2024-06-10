メキシコ ウッドカービング 鹿 民芸 民藝 古道具 アンティーク ビンテージ

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商品詳細
メキシコのウッドカービングです。鹿とのことで求めました。浅学のため詳細は分かりかねますが、おそらくアニリンではなく、水彩など別の塗料かと存じます。ただ、作り込まれていない作風や脚のライン、裏面のナンバリングなどを見るにそう最近の作品でもないようです。ビンテージということで手にしたものではあります。多少の汚れ、角部分に割れなどございます。神経質な方はお控えください。サイズ(cm)幅23高さ14.5※素人採寸
http://narcologia.ru/goods/scissoring358396.html
http://narcologia.ru/goods/organization164462.html
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