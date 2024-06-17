逸品イタリア製※定価15万イタリア・ミラノ発*・最上級牛革・クロコダイル値下げ有

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カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革2018年、イタリア新鋭デザイナーEMPOLIBOLINIはMilanoで自身の名を冠したファッションブランドを発表、現在世界中に積極的に展開をしているブランドです。アイデンティティ、独自のスタイル、個性、キャラクターで、シンプルながらも力強いデザインが特徴。“古き良きディテールのデザイン”と“現代的なシルエット”のバランスが、世界中で人気を博している。最高級逸品※イタリア製・ミラノ発*BOLINI・クロコダイル*ラウンドファスナー長財布の出品です。当店でもなかなか出てこない超希少で素晴らしい1品。本体には最上級牛革を使用し上品なクロコダイル型押し仕上げしております。内側にはスマホ・小物ポケットは勿論、カード入れもたっぷり付いてますので収納に大便利です。革ライクな表情を持ちながら、長く愛用できる一品。多くのファンから支持されている傑作です。着込む事で発生する経年変化によって、素材の表情の変化を楽しむ事が出来る点も、王道のラウンドデザインで幅広い年齢層に好かれています。写真の通り、今回はいつもより良い革、なかなか超綺麗な革です。数が限定のため、ぜひこの機会に！状態：新品未使用・紙タグ付き生産国：イタリア製参考定価：149800円カラー：黒サイズ： 約W9.5cm×H19.5cm×D2.5cm内側には小物ポケットは勿論、カード入れもたっぷり付いてますので収納に大便利です。仕様:お札入れｘ2、カード入れｘ8、ファスナーコイン入れ×1素材:牛革100％クロコダイル型押し・裏地PU付属品：ストラップ、保存袋、純正箱