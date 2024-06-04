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Berluti 二つ折り財布 カリグラフィー ベネチアンレザー
商品番号 X59123733530
商品名

Berluti 二つ折り財布 カリグラフィー ベネチアンレザー
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルルッティのベネチアンレザーバイフォールドウォレットです。気に入って使ってましたが別の財布を購入したのでこちらは断捨離します。ツヤのあるブラウンがベルルッティらしい逸品。箱は捨ててしまいましたが写真の保存袋はお付けできます。財布形···二つ折りカラー···ブラウンカラー···ブラウン素材···本革
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