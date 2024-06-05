ヴェルサーチ GIANNI VERSACE ネクタイ メデューサ モノトーン

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GIANNIVERSACE(ジャンニヴェルサーチ)のネクタイになります。使用頻度も少なく、綺麗な状態だと思います。(クリーニング済)但し自宅保管となりますので、多少のヨレや擦り傷等はございます。写真を拡大していただき、よくご確認いただいた上でご検討、ご購入頂きますようお願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。ブランド:GIANNIVERSACE(ジャンニヴェルサーチ)カラー:ブラック／シルバー柄:デザイン:メデューサ他素材:シルク100%幅:約9.0cm（太い部分）/約4.0cm（細い部分）全長 約141cm※気になる部分がございましたら必ずご購入前にご質問くださいませ。※完璧ではない為、見落とし等がある場合もございます。