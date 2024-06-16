ナンバーナイン ネックウォーマー soloist ストール ソロイスト ニット

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こちらのアイテムは、ナンバーナインNumber(N)ineNumbernine（現TAKAHIROMIYASHITATheSoloIstタカヒロミヤシタソロイスト宮下貴裕）ネックウォーマーです。宮下貴裕氏が、デザイナーとして在席してた頃のアイテムです。ローゲージでナンバーナインのネックウォーマーの中で一番、温かいアイテムになります。最高品質の素材で雰囲気を演出し、シルエット、素材感、パターンデザイン等で機能的かつ現代的に仕上げた、ブランドの持つ素材感が巧みに表現されたアイテムです。デザイナー宮下貴裕氏の感性を十二分に表現し、ニットに代表されるブランド独自のWOOL素材によるアイテム。クオリティーを追求する為に、徹底的に密な作業内容、素材である為、生産数が非常に少ないです。こちらは送料込みです。送料はこちらが負担しますので発送方法はこちらにて決めさせて下さい。また、当方配達事故は責任を負い兼ねます。一度人の手に渡ったことを理解して頂き、神経質な方、不安な方は購入ご遠慮下さい。質問ございましたら気軽に宜しくお願いします。なお、仕事の都合上回答できない場合がございます。