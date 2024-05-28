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【新品】Salvatore Ferragamo ネクタイ ガンチーニ ネイビー
商品番号 B48504873444
商品名

【新品】Salvatore Ferragamo ネクタイ ガンチーニ ネイビー
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即日発送簡単なラッピングも承れます୨୧SalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモのネクタイ未使用品です。アイコンであるガンチーニの総柄が刺繍で施されています。張りのある高級感溢れるイタリア製シルクを使用。剣先も細いタイプなので若い方も素敵にお使いいただけます。白のワイシャツはもちろん薄めのカラーにとても映えますね。新品なのでプレゼントにもオススメ♪自宅保管品になりますので御理解いただける方のご購入をお待ちしております。■ブランドSalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモ■カラーネイビー■サイズ大剣幅約8cm■素材シルク100%■購入先ブランド古物市場(古物商神奈川県公安委員会許可）真贋済みなので安心してお求めください。■付属品無し丁寧に梱包してお届けします。ご質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。ご購入前にプロフィール欄をご一読下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”他のメンズアイテムはこちら#メンズみールーム他のネクタイはこちら#ネクタイみールーム他のインポートブランドはこちら#みールームブランド#みールームプレゼント#ネクタイプレゼント
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