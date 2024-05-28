【新品】Salvatore Ferragamo ネクタイ ガンチーニ ネイビー

即日発送簡単なラッピングも承れます୨୧SalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモのネクタイ未使用品です。アイコンであるガンチーニの総柄が刺繍で施されています。張りのある高級感溢れるイタリア製シルクを使用。剣先も細いタイプなので若い方も素敵にお使いいただけます。白のワイシャツはもちろん薄めのカラーにとても映えますね。新品なのでプレゼントにもオススメ♪自宅保管品になりますので御理解いただける方のご購入をお待ちしております。■ブランドSalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモ■カラーネイビー■サイズ大剣幅約8cm■素材シルク100%■購入先ブランド古物市場(古物商神奈川県公安委員会許可）真贋済みなので安心してお求めください。■付属品無し丁寧に梱包してお届けします。ご質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。ご購入前にプロフィール欄をご一読下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”他のメンズアイテムはこちら#メンズみールーム他のネクタイはこちら#ネクタイみールーム他のインポートブランドはこちら#みールームブランド#みールームプレゼント#ネクタイプレゼント



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