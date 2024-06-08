宇治山哲平　サイン＆ナンバー有り

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商品詳細
宇治山哲平作品名は不明です。リトグラフかシルクスクリーンのどちらかも不明です。普通に飾っていたので若干は色褪せていると思います。画像にて確認お願いします。縦75cm横56cm厚2.5cm返品対応はお断りさせて頂いております。中古品であること、上記説明及び画像による状態をご理解の上ご検討下さい。よろしくお願いいたします。
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