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RRL/ダブルアールエル/インディゴトラベルウォレット
商品番号 D74030180194
商品名

RRL/ダブルアールエル/インディゴトラベルウォレット
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 9,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年9月2日にRalphLaurenオンラインで購入しました。衝動買いしたものの、使用する機会がなさそうなので出品しました。未使用(RRLの箱に入っています)定価　24,200円よろしくお願いいたします。※発送は2～3日を選択してありますが、タイミングが良ければ1～2日で発送しております。※発送方法を変更する場合もございます。(らくらく⇔ゆうゆう)メルカリ便
http://narcologia.ru/goods/assessor954903.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric821145.html
http://narcologia.ru/goods/update851195.html
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