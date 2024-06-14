RRL/ダブルアールエル/インディゴトラベルウォレット

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商品詳細
2023年9月2日にRalphLaurenオンラインで購入しました。衝動買いしたものの、使用する機会がなさそうなので出品しました。未使用(RRLの箱に入っています)定価 24,200円よろしくお願いいたします。※発送は2～3日を選択してありますが、タイミングが良ければ1～2日で発送しております。※発送方法を変更する場合もございます。(らくらく⇔ゆうゆう)メルカリ便
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