☆Firefighter サスペンダー ✪GLOBE社製/Made in USA

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☆FirefighterSuspender✪GLOBE社製/MadeinUSA※10年以上前、アメ村の古着店にて購入の品。※GLOBE社は消防服専門会社でアメリカのファイヤ一ファイタージャケットの殆どは同社製。※画像5/前面背面の短辺ベルトはゴム仕様で伸縮性有り。※画像8/最長寸法※ハイウエスト/ボタン留め※汚れキズ等は画像で確認願います。※購入はサスペンダーのみ他は付属しません。◎価格交渉は必ず先に希望額を御提示願います。過度な値引き交渉や定型文に対しては応答致しません。●自己都合(身勝手な理由)に因るキャンセル(迷惑行為)は一切応じません。安易な判断で購入せず、不明な点は質問して頂き熟慮の上、御購入願います。●購入後の質問、条件変更依頼は対応致し兼ねます。必ず購入前にコメント欄にて相談願います。以上、宜しく御願い申し上げます。消防服