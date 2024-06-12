Tiffany\u0026Co ティファニー シルク ネクタイ ドット ネイビー

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商品詳細
Tiffany\u0026Coティファニーシルクネクタイドットネイビー中古カラーネイビーサイズ約全長140大剣幅8.5㎝シルク100%中古品です。本体のみ。目立ったキズ汚れはありません。保管際の折りシワなどはございます。【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。値引き交渉不可です申し訳ございません。上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。6882
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http://narcologia.ru/goods/browse176091.html
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